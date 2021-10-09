Главный тренер «Куньлуня» рассказал, за счёт чего была добыта сенсационная победа над ЦСКА

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

«Безусловно, с нашей стороны это очень хорошая игра. Мне понравились скорости, понравилось катание. Особенно важно было то, что у нас была четвёртая тройка, которая не выпадала из игры и могла поддерживать темп. Это самое важное при соперничестве с такой сильной командой, как ЦСКА.

После прошлой игры мы говорили о многом – прежде всего о дисциплине, о том, как важно не нарушать правила, потому что ЦСКА всегда может наказать за удаление. Говорили о том, что нужно не терять шайбу, потому что энергию, которая пригодится в атаке, нам в таком случае приходится тратить на оборону. Эти вещи надо было исправить, и у нас получилось», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.