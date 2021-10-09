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Дерябин: первый гол в КХЛ? Надеюсь, не последний

Дерябин: первый гол в КХЛ? Надеюсь, не последний
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Дерябин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:3).

«Тяжёлый матч. Хорошо сыграли в меньшинстве, но одну пропустили. Забили нужные голы, удалось победить. Соперник был опасен, мы смогли это предотвратить. У меня бывает не так много моментов, постарался бросить – забил.

Первый гол в КХЛ, надеюсь, не последний, незабываемые ощущения. Шайбу подарили, конечно. На выезде набрали восемь очков, в первую очередь за счёт самоотверженности, все играли друг за друга, блокировали броски», – цитирует Дерябина официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Дерябин отличился на 28-й минуте, сделав счёт 2:1.

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