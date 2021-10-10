Тюркин: реорганизационные процессы в «Динамо» завершены, каждый находится на своём месте

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин рассказал о реорганизации в клубе после его назначения на должность гендиректора.
«Работать пришлось с колёс, потому что только 20 августа был назначен на свою должность. Уже вовсю шли предсезонные турниры, буквально через неделю начинался Кубок мэра Москвы, и не было никакого времени на раскачку. Мы работали на базе, сформированной за долгое время до нашего прихода в клуб. Но мой жизненный принцип заключается в том, что главное не ломать то, что работает. Команда была полностью сформирована. Первые игры регулярки показали, что команда может конкурировать с абсолютно любым клубом КХЛ.
Что касается лично моей работы, то не сказал бы, что пришлось очень серьёзно исправлять ситуацию в клубе. Нами была проделана очень серьёзная работа по сокращению административного состава клуба. На сегодняшний день количество сотрудников сократилось практически вдвое. По моему мнению, у нас собран очень качественный тренерский штаб. Всё выстроено – каждый находится на своём месте и прекрасно понимает, какие задачи перед ним стоят. Считаю, что все необходимые реорганизационные процессы в клубе завершены», — рассказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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