Гендиректор «Динамо» прокомментировал мнение, что составу команды не хватает глубины

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин поделился мнением о составе команды.

«Это вечная тема для обсуждений и дискуссий. Когда идут победы, все говорят: «Какая сильная команда, какая отличная первая тройка, какой прекрасный Шипачёв, да и вратарь у них замечательный». Когда начинаются поражения, расставляются совсем другие акценты. «Не хватает нападающих, нет центров, подводит защита, да и вратарь не выручает».

Это классическая история, от которой никуда не деться, даже если сформировать состав из 30 топовых игроков. Ещё раз подчеркну, что все сыгранные матчи дали нам серьёзную почву для размышлений и обсуждений. С точки зрения предложений об усилении команды и удлинение нашей скамейки, вся работа проходит в плановом режиме», — рассказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.