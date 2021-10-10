Кравцов отметился заброшенной шайбой в ворота Сорокина в матче «Айлендерс» — «Рейнджерс»

В эти минуты в Бриджпорте (США) на стадионе «Уэбстер Банк-Арена» проходит выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился первый период, счёт в матче равный – 1:1.
На 18-й минуте первой двадцатиминутки отличиться удалось 21-летнему российскому форварду «синерубашечников» Виталию Кравцову, поразив ворота своего соотечественника Ильи Сорокина и реализовав численное преимущество с передач Райана Строума и Драйдена Ханта.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
В прошлом сезоне Кравцов принял участие в 20 матчах за «Рейнджерс» во всех турнирах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, при показателе полезности «-4».
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