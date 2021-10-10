Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравцов отметился заброшенной шайбой в ворота Сорокина в матче «Айлендерс» — «Рейнджерс»

Кравцов отметился заброшенной шайбой в ворота Сорокина в матче «Айлендерс» — «Рейнджерс»
Комментарии

В эти минуты в Бриджпорте (США) на стадионе «Уэбстер Банк-Арена» проходит выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершился первый период, счёт в матче равный – 1:1.

На 18-й минуте первой двадцатиминутки отличиться удалось 21-летнему российскому форварду «синерубашечников» Виталию Кравцову, поразив ворота своего соотечественника Ильи Сорокина и реализовав численное преимущество с передач Райана Строума и Драйдена Ханта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

В прошлом сезоне Кравцов принял участие в 20 матчах за «Рейнджерс» во всех турнирах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, при показателе полезности «-4».

Новость по теме
Форвард «Рейнджерс» Ривз избежал серьёзной травмы после неудачного падения в матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021