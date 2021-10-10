Михеев не смог продолжить выставочный матч с «Оттавой» из-за травмы руки

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 2:1.
Как отмечает пресс-служба «Торонто» в «Твиттере», 27-летний российский форвард Илья Михеев не сможет продолжить матч из-за полученной травмы руки. Он провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.
Ранее Михеев принял участие в трёх предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.
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