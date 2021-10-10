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45 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой». У Кучерова – «-1»

45 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой». У Кучерова – «-1»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 4:2.

В составе «Тампы» дублем отметился Патрик Марун, ещё по шайбе на счету Алекса Киллорна и Брейдена Пойнта. За «Флориду» забрасывали Кевин Коннотон и Сэм Райнхарт.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв за 22.02 на льду также очков не набрал, его коэффициент полезности – «0».

Российский страж ворот «Тампы» Андрей Василевский совершил 45 сейвов после 47 бросков, у его соотечественника и визави из «Флориды» Сергея Бобровского – 25 спасений после 29 бросков.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Коннотон (Юбердо, Tippett) – 24:51' (5x5)   1:1 Киллорн (Стэмкос, Чирелли) – 27:31' (5x5)   2:1 Райнхарт (Вераге, Барков) – 27:58' (5x5)   2:2 Пойнт (Палат, Чернак) – 41:00' (5x5)   2:3 Maroon (Перри, Палат) – 52:04' (5x4)   2:4 Maroon (Палат, Перри) – 54:01' (5x5)
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