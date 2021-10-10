45 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой». У Кучерова – «-1»

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 4:2.

В составе «Тампы» дублем отметился Патрик Марун, ещё по шайбе на счету Алекса Киллорна и Брейдена Пойнта. За «Флориду» забрасывали Кевин Коннотон и Сэм Райнхарт.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв за 22.02 на льду также очков не набрал, его коэффициент полезности – «0».

Российский страж ворот «Тампы» Андрей Василевский совершил 45 сейвов после 47 бросков, у его соотечественника и визави из «Флориды» Сергея Бобровского – 25 спасений после 29 бросков.