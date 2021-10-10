Хет-трик Хитила и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

В Бриджпорте (США) на стадионе «Уэбстер Банк-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 5:4 ОТ.

В составе «Рейнджерс» хет-трик на счету Филипа Хитила, ещё по шайбе забросили Виталий Кравцов и Райан Строум. За «Айлендерс» дублями ответили Андерс Ли и Мэтью Барзал.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 14 бросков из 18. Его соотечественник и визави из «Айлендерс» Илья Сорокин – 13 из 17.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз». Форвард «листьев» Илья Михеев отметился результативной передачей, но получил травму и не смог продолжить игру.