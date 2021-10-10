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Хет-трик Хитила и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

Хет-трик Хитила и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
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В Бриджпорте (США) на стадионе «Уэбстер Банк-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 5:4 ОТ.

В составе «Рейнджерс» хет-трик на счету Филипа Хитила, ещё по шайбе забросили Виталий Кравцов и Райан Строум. За «Айлендерс» дублями ответили Андерс Ли и Мэтью Барзал.

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Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 14 бросков из 18. Его соотечественник и визави из «Айлендерс» Илья Сорокин – 13 из 17.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз». Форвард «листьев» Илья Михеев отметился результативной передачей, но получил травму и не смог продолжить игру.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ли (Грин, Barzal) – 03:03' (5x5)   1:1 Kravtsov (Строум, Хант) – 17:22' (5x4)   1:2 Строум (Miller, Какко) – 20:39' (5x5)   2:2 Barzal (Добсон, Ли) – 42:06' (5x5)   2:3 Хитил (Хант, Tinordi) – 44:58' (5x5)   3:3 Ли (Палмьери, Бовиллье) – 47:41' (5x4)   3:4 Хитил (Lafreniere, Фокс) – 49:38' (5x4)   4:4 Barzal (Нельсон) – 59:10' (6x5)   4:5 Хитил (Какко, Lafreniere) – 62:06' (4x3)
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райлли (Михеев, Нюландер) – 11:03' (5x4)   1:1 Форментон (Браун, Пол) – 19:47' (5x5)   2:1 Ритчи (Симмондс, Спецца) – 25:35' (5x5)   3:1 Engvall (Таварес, Марнер) – 28:17' (5x5)   4:1 Таварес (Броди, Райлли) – 35:03' (5x5)
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