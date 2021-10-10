Илья Михеев может выбыть на долгий срок из-за травмы, полученной в игре с «Оттавой»

41-летний канадский главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 27-летний российский нападающий «листьев» Илья Михеев может выбыть на долгий срок из-за травмы руки, полученной в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Об этом информирует журналист Крис Джонстон в «Твиттере».

Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.

Ранее Михеев принял участие в трёх предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.