«Сан-Хосе» нанёс крупное поражение «Вегасу». У Дадонова – «-1»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своём льду «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась крупной победой «акул» со счётом 4:0.
В составе «Сан-Хосе» отличились Джонатан Дален, Кевин Лабанк, Вильям Эклунд и Брент Бёрнс.
32-летний российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут и 58 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету один бросок в створ и одна потеря шайбы.
25-летний канадский голкипер «Сан-Хосе» Эдин Хилл отразил все 25 бросков по воротам, а его 30-летний шведский визави из «Вегаса» Робин Ленер – 30 из 34.
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10 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Dahlen (Майер, Карлссон) – 01:27' (5x5) 2:0 Лабанк (Weatherby, Гертл) – 06:37' (5x4) 3:0 Eklund (Балцерс, Карлссон) – 23:32' (5x5) 4:0 Бёрнс (Лабанк, Nieto) – 49:36' (5x5)
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