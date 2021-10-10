«Сан-Хосе» нанёс крупное поражение «Вегасу». У Дадонова – «-1»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своём льду «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась крупной победой «акул» со счётом 4:0.

В составе «Сан-Хосе» отличились Джонатан Дален, Кевин Лабанк, Вильям Эклунд и Брент Бёрнс.

32-летний российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут и 58 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету один бросок в створ и одна потеря шайбы.

25-летний канадский голкипер «Сан-Хосе» Эдин Хилл отразил все 25 бросков по воротам, а его 30-летний шведский визави из «Вегаса» Робин Ленер – 30 из 34.