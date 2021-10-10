Кросби провёл тренировку с «Питтсбургом» впервые после операции

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в субботу провёл первую тренировку с командой после операции, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Отмечается, что центрфорвард присоединился к утреннему занятию «пингвинов» перед последним контрольным матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).



Напомним, 8 сентября Кросби перенёс операцию на кисти, а в ходе сборов самостоятельно катался перед началом тренировок. Ожидалось, что игроку потребуется не менее шести недель на восстановление. Это значит, что он пропустит первую неделю регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести матчах и набрал 2 (1+1) балла. «Питтсбург» в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счётом 2-4.