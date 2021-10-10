Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби провёл тренировку с «Питтсбургом» впервые после операции

Кросби провёл тренировку с «Питтсбургом» впервые после операции
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в субботу провёл первую тренировку с командой после операции, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отмечается, что центрфорвард присоединился к утреннему занятию «пингвинов» перед последним контрольным матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Напомним, 8 сентября Кросби перенёс операцию на кисти, а в ходе сборов самостоятельно катался перед началом тренировок. Ожидалось, что игроку потребуется не менее шести недель на восстановление. Это значит, что он пропустит первую неделю регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести матчах и набрал 2 (1+1) балла. «Питтсбург» в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счётом 2-4.

Новость по теме
Макдэвид — лучший в НХЛ, Кучеров — 4-й, Василевский — 6-й, Овечкин — 17-й по версии TSN
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021