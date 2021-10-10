«Колорадо» подпишет контракт с 34-летним Дж. Джонсоном. Он пропустил часть прошлого сезона

Защитник Джек Джонсон подпишет контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает североамериканский журналист Colorado Hockey Now Эдриан Дейтер на своей странице в «Твиттере».

Официально о заключении сделки с 34-летним игроком обороны будет объявлено сегодня, 10 октября, или завтра, 11 октября.

Напомним, Джонсон пропустил остаток прошлого сезона из-за операции по удалению паховой грыжи и восстановился к середине лета.

В прошлом чемпионате защитник выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». Он принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при коэффициенте полезности «-5». Американский защитник выступал за «Рейнджерс» с октября 2020 года, когда подписал с командой однолетнее соглашение на $ 1,15 млн.



Джонсон был выбран под общим 3-м номером на драфте НХЛ 2005 года клубом «Каролина Харрикейнз».