«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Ткачёва гол и ассист

В предсезонном матче НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «ЛОс-Анджелес Кингз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс, Адам Хенрик и Макс Комтуа (2).
За «Лос-Анджелес» голы забили Габриэль Виларди (2) и Владимир Ткачёв. Для российского форварда эта шайба стала первой в составе «Кингз». Ткачёв за 13.55 на площадке кроме гола также отметился результативной передачей, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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