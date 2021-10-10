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«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Ткачёва гол и ассист

«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Ткачёва гол и ассист
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В предсезонном матче НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «ЛОс-Анджелес Кингз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс, Адам Хенрик и Макс Комтуа (2).

За «Лос-Анджелес» голы забили Габриэль Виларди (2) и Владимир Ткачёв. Для российского форварда эта шайба стала первой в составе «Кингз». Ткачёв за 13.55 на площадке кроме гола также отметился результативной передачей, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
10 октября 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Zegras (Шаттенкирк, Ракелль) – 08:02' (5x5)   1:1 Vilardi (Tkachev, Уокер) – 17:36' (5x5)   2:1 Vilardi (Кемпе, Иафалло) – 24:22' (5x5)   2:2 Хенрик (Zegras, Пэтерин) – 28:02' (5x5)   3:2 Tkachev (Уокер, Дано) – 44:57' (5x4)   3:3 Комтуа (Zegras, Шаттенкирк) – 46:02' (5x3)   3:4 Комтуа – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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