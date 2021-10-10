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Владимир Ткачёв поделился эмоциями после первого гола за «Лос-Анджелес»

Владимир Ткачёв поделился эмоциями после первого гола за «Лос-Анджелес»
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв подвёл итоги предсезонного матча НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:4 Б).

«Всё отлично, ребята хорошие, мне нравится находиться здесь. После двух недель сборов я чувствую скорость, чувствую себя лучше», — приводит слова Ткачёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, в предсезонном матче НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3. Ткачёв записал на свой счёт гол. Для российского форварда эта шайба стала первой в составе «Кингз». Ткачёв за 13.55 на площадке, кроме гола, также отметился результативной передачей, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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