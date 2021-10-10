Владимир Ткачёв поделился эмоциями после первого гола за «Лос-Анджелес»
Поделиться
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Ткачёв подвёл итоги предсезонного матча НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:4 Б).
«Всё отлично, ребята хорошие, мне нравится находиться здесь. После двух недель сборов я чувствую скорость, чувствую себя лучше», — приводит слова Ткачёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, в предсезонном матче НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3. Ткачёв записал на свой счёт гол. Для российского форварда эта шайба стала первой в составе «Кингз». Ткачёв за 13.55 на площадке, кроме гола, также отметился результативной передачей, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Новость по темеВладимир Ткачёв забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»
Комментарии
- 10 октября 2021
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:34
-
09:04
-
08:40
-
08:35
-
07:57
-
07:28
-
06:19
-
06:00
-
05:33
-
05:17
-
04:58
-
04:46
-
04:01
-
03:23
-
03:09
-
01:37
- 9 октября 2021
-
23:20
-
23:04
-
22:45
-
22:30
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:11
-
21:00
-
20:18
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:00
Партнерский контент