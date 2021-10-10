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Экс-игрок «Аризоны»: Овечкин кончился. «Кэпиталз» не попадут в плей-офф, они будут мусором

Экс-игрок «Аризоны»: Овечкин кончился. «Кэпиталз» не попадут в плей-офф, они будут мусором
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Бывший тафгай, экс-форвард «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс», самый ценный игрок Матча звёзд НХЛ-2016 Джон Скотт поделился мнением о перспективах «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина в новом сезоне.

«В этом году «Кэпиталз» не попадут в плей-офф. Они выходили в плей-офф в течение последних 10 с лишним лет. Они выходят в плей-офф с сезона-2013/2014. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли. Не думаю, что в этом году они выстрелят.

Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки. Не думаю, что в этом сезоне он даже 30 голов забьёт. Я думаю, что «Кэпиталз» будут просто в полном беспорядке.

Они никого не подписали в межсезонье. Они вернули того же вратаря [Витека Ванечека]. Вот и всё. Они не делали никаких кардинальных изменений. В прошлом году они совершили огромную ошибку, когда приобрели Энтони Манту. Я думаю, это сделает команду ещё хуже», — приводит слова Скотта Russian Machine Never Breaks со ссылкой на подкаст Dropping The Gloves.

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