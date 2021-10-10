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«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
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Стали известны составы «Салавата Юлаева» и СКА на матч

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и СКА на матч
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Матч пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе «Салавата» отсутствует форвард Александр Кадейкин.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Метсола);

Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Хохряков — Кулёмин;
Панин — Зубарев, Плэтт — Картаев — Санников;
Лисовец — Бирюков, Башкиров — Пименов — Пустозёров.

СКА:

Юханссон (Аскаров);
Кирсанов — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Дыбленко, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;
Токранов — Паутов, Моисеев — Воробьёв — Кетов;
Пыленков, Цицюра — Марченко — Морозов; Галимов.

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