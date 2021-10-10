Стали известны составы «Салавата Юлаева» и СКА на матч

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Матч пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 14:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе «Салавата» отсутствует форвард Александр Кадейкин.

«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Метсола);



Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Хохряков — Кулёмин;

Панин — Зубарев, Плэтт — Картаев — Санников;

Лисовец — Бирюков, Башкиров — Пименов — Пустозёров.

СКА:



Юханссон (Аскаров);

Кирсанов — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Робинсон — Дыбленко, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;

Токранов — Паутов, Моисеев — Воробьёв — Кетов;

Пыленков, Цицюра — Марченко — Морозов; Галимов.