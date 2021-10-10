Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий набрал 400 очков в КХЛ

В эти минуты в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Ак Барсом». На 11-й минуте встречи счёт 3:6 в пользу гостей.
32-летний форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий забросил две шайбы — на 6-й и 39-й минутах. После этих двух результативных действий на счету нападающего 400 очков в матчах КХЛ. За 561 матч у Кагарлицкого 159 заброшенных шайб и 251 голевая передача.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В нынешнем сезоне у форварда 17 матчей с учётом текущего, девять заброшенных шайб и две голевые передачи. Также В КХЛ Кагарлицкий выступал за московское «Динамо», СКА, «Северсталь», «Донбасс», новокузнецкий «Металлург» и «Атлант».
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