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«Салават Юлаев» — СКА. Платная прямая трансляция
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14:15 Мск
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СКА разгромно обыграл в гостях «Салават Юлаев». Это 4-е поражение уфимцев в сезоне

СКА разгромно обыграл в гостях «Салават Юлаев». Это 4-е поражение уфимцев в сезоне
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Санкт-петербургский СКА обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев». Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

На 3-й минуте счёт открыл нападающий СКА Владислав Цицюра. Данила Моисеев подхватил шайбу и отдал на пятак, Цицюра бросил в дальнюю девятку. Удвоил преимущество подопечных Валерия Брагина на 20-й минуте в большинстве Андрей Кузьменко. Игорь Ожиганов сделал перевод на правый край, Кирилл Марченко бросил в ближний угол — Кузьменко подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку.

Третью шайбу СКА забросил на 29-й минуте Цицюра, оформив дубль. Он подхватил шайбу, на скорости убежал один на один и технично переиграл Шарыченкова. Четвёртый гол гостей на 48-й минуте забил Линден Вей. Мэт Робинсон сделал длинную передачу вперёд, Вей прорвался по левому флангу и из-под Панина послал шайбу в дальний угол ворот Шарыченкова.

Заключительную шайбу в игре на 56-й минуте забросил финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. Ожиганов от синей линии сделал передачу вперёд, Бурдасов скинул шайбу Кемппайнену, который в касание бросил в дальний угол ворот «Салавата».

Петербуржцы набрали 23 очка после 16 матчей, уфимцы имеют в своём активе 24 очка при аналогичном показателе проведённых встреч.

В следующем матче СКА сыграет дома с московским «Динамо» (13 октября). «Салават Юлаев» примет во вторник, 12 октября, казанский «Ак Барс».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Цицюра (Моисеев, Кетов) – 02:37' (5x5)   0:2 Кузьменко (Марченко, Ожиганов) – 19:39' (5x4)   0:3 Цицюра – 28:41' (5x5)   0:4 Вей (Робинсон, Юханссон) – 47:33' (5x5)   0:5 Кемппайнен (Бурдасов, Ожиганов) – 56:10' (5x5)
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