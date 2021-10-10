СКА разгромно обыграл в гостях «Салават Юлаев». Это 4-е поражение уфимцев в сезоне

Санкт-петербургский СКА обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев». Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).



На 3-й минуте счёт открыл нападающий СКА Владислав Цицюра. Данила Моисеев подхватил шайбу и отдал на пятак, Цицюра бросил в дальнюю девятку. Удвоил преимущество подопечных Валерия Брагина на 20-й минуте в большинстве Андрей Кузьменко. Игорь Ожиганов сделал перевод на правый край, Кирилл Марченко бросил в ближний угол — Кузьменко подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку.



Третью шайбу СКА забросил на 29-й минуте Цицюра, оформив дубль. Он подхватил шайбу, на скорости убежал один на один и технично переиграл Шарыченкова. Четвёртый гол гостей на 48-й минуте забил Линден Вей. Мэт Робинсон сделал длинную передачу вперёд, Вей прорвался по левому флангу и из-под Панина послал шайбу в дальний угол ворот Шарыченкова.



Заключительную шайбу в игре на 56-й минуте забросил финский нападающий СКА Йоонас Кемппайнен. Ожиганов от синей линии сделал передачу вперёд, Бурдасов скинул шайбу Кемппайнену, который в касание бросил в дальний угол ворот «Салавата».



Петербуржцы набрали 23 очка после 16 матчей, уфимцы имеют в своём активе 24 очка при аналогичном показателе проведённых встреч.



В следующем матче СКА сыграет дома с московским «Динамо» (13 октября). «Салават Юлаев» примет во вторник, 12 октября, казанский «Ак Барс».