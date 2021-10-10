Голкипер СКА Юханссон провёл третий подряд матч на ноль, увеличив серию до 180 минут

Санкт-петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:0.



Эта победа стала для голкипера армейцев Ларса Юханссона третьей подряд на ноль. Голкипер не пропускает на протяжении 180 минут. В этих встречах СКА также обыграл «Нефтехимик» (2:0) и «Локомотив» (1:0). Армейцы в предпоследней встрече уступили в гостях «Барысу» (0:3), тогда место в воротах занял Ярослав Аскаров.



34-летний Юханссон выступает за петербуржцев с нынешнего сезона.



СКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 встреч. В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют дома с московским «Динамо». Встреча состоится в среду, 13 октября. Начало — в 19:30 мск.