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«Оттава» снова отправила Егора Соколова в АХЛ. Его вернули в основной состав 9 октября

«Оттава» снова отправила Егора Соколова в АХЛ. Его вернули в основной состав 9 октября
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«Оттава Сенаторз» снова отправила российского форварда Егора Соколова в фарм-клуб «Беллевиль Сенаторз», сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Хоккеист выступал в текущее межсезонье за «Оттаву», 3 октября был отправлен в АХЛ в «Беллевиль», а вчера, 9 октября, было объявлено о возвращении игрока в основной состав «Сенаторз».

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал в них 25 очков: забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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