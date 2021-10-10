«Оттава» снова отправила Егора Соколова в АХЛ. Его вернули в основной состав 9 октября

«Оттава Сенаторз» снова отправила российского форварда Егора Соколова в фарм-клуб «Беллевиль Сенаторз», сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Хоккеист выступал в текущее межсезонье за «Оттаву», 3 октября был отправлен в АХЛ в «Беллевиль», а вчера, 9 октября, было объявлено о возвращении игрока в основной состав «Сенаторз».



В прошедшем сезоне хоккеист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал в них 25 очков: забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».