Брагин — об игре с «Салаватом»: СКА в хорошем тонусе. Сегодня это сыграло решающую роль

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:0).



«Хороший матч с нашей стороны. Все 60 минут команда работала. И в атаке было неплохо, и в обороне. Сработало и большинство, и меньшинство. Поэтому пришла победа.



В прошлой игре наше физическое состояние было неоптимальным. Сейчас команда в хорошем тонусе, это сыграло решающую роль. Была ли сегодняшняя игра принципиальной после поражения в Петербурге? Нет, играем на победу в каждом матче. Сегодня было видно с первой смены, что команда мобилизована, неплохо вошла в игру и играла весь матч. Повторюсь, хорошо работали все 60 минут.



Очередная хорошая игра со стороны Юханссона. Оценивать вратаря соперника – вопрос не ко мне. Михаил Воробьёв плохо почувствовал себя перед игрой, поэтому не сыграл», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.