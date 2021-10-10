Брагин — об игре с «Салаватом»: СКА в хорошем тонусе. Сегодня это сыграло решающую роль

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:0).
«Хороший матч с нашей стороны. Все 60 минут команда работала. И в атаке было неплохо, и в обороне. Сработало и большинство, и меньшинство. Поэтому пришла победа.
В прошлой игре наше физическое состояние было неоптимальным. Сейчас команда в хорошем тонусе, это сыграло решающую роль. Была ли сегодняшняя игра принципиальной после поражения в Петербурге? Нет, играем на победу в каждом матче. Сегодня было видно с первой смены, что команда мобилизована, неплохо вошла в игру и играла весь матч. Повторюсь, хорошо работали все 60 минут.
Очередная хорошая игра со стороны Юханссона. Оценивать вратаря соперника – вопрос не ко мне. Михаил Воробьёв плохо почувствовал себя перед игрой, поэтому не сыграл», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 10 октября 2021
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