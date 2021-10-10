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Лямся — о матче со СКА: «Салават» не был готов к игре. При счёте 0:3 она закончилась

Лямся — о матче со СКА: «Салават» не был готов к игре. При счёте 0:3 она закончилась
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (0:5).

«Прошу прощения у наших болельщиков. Они не заслужили такого результата. Мы не были готовы к игре. В первые 20 минут мы плохо двигались, не бились, играли без эмоций. Очень-очень плохое начало. Теперь тренерскому штабу и лично мне нужно подумать и сделать выводы, почему мы не были готовы. Сложно вернуться в игру, когда проигрываешь 0:2 такой команде, как СКА.

Второй период мы начали гораздо лучше. У нас появились шансы, в том числе в большинстве. Но после неудачного отскока, который привёл к третьему голу, игра была закончена», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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