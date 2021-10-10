Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Он вернётся на лёд в ближайшие дни

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в воскресенье, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.



Отмечается, что в скором времени он восстановится от повреждения нижней части тела и вернётся на лёд. Овечкин наблюдал за тренировкой «Кэпиталз» со скамейки запасных. Также сообщается, что игрок не хромает.



Напомним, Овечкин получил травму в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3) и покинул площадку преждевременно.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон» первую игру проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».