Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Он вернётся на лёд в ближайшие дни

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды в воскресенье, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
Отмечается, что в скором времени он восстановится от повреждения нижней части тела и вернётся на лёд. Овечкин наблюдал за тренировкой «Кэпиталз» со скамейки запасных. Также сообщается, что игрок не хромает.
Напомним, Овечкин получил травму в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3) и покинул площадку преждевременно.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон» первую игру проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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