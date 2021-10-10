Лямся — об игре Гранлунда: не беспокоюсь на этот счёт. Мы всё видели в прошлом сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал игру некоторых хоккеистов клуба.



«Сегодня был тяжёлый день для звена Пименова. У Пустозёрова была вторая игра после травмы, у Пименова — первая. Возможно, я слишком рано вернул их в игру. Им нужно игровое время, они станут лучше. Тяжёлый день для них, но это молодые ребята. Они будут становиться только сильнее. Бирюков и Лисовец сегодня начали медленно. Мы пропустили два гола, хотели достать эмоции, больше вовлечь ребят в игру, поэтому продолжили играть в шесть защитников.



Гранлунд? Он немного приболел, поэтому сегодня был не слишком хорош. Но дело не только в Гранлунде. Сегодня вся команда не была готова. Нужно понять, почему так получилось, провести анализ того, что мы сделали не так. Он — умный игрок, важная часть первого звена. Мы видели в прошлом сезоне, как они хорошо взаимодействуют. Поэтому я не беспокоюсь насчёт игры Гранлунда.



Картаеву нужно время. Летом он перенёс операцию. Ему нужно играть. Не будем забывать, что пропускал игру Кадейкин, нужен был отдых Алалыкину. В совокупности это отразилось. Шарыченков провёл много хороших матчей в этом сезоне, выиграл для нас пару игр. Сегодня наша команда совсем ему не помогла. Очень много плохих ситуаций. В такой игре с сильным соперником вратарь должен показать невероятный уровень, чтобы победить. Но сегодня ему не помогли, поэтому был такой трудный матч», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.