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Лямся — об игре Гранлунда: не беспокоюсь на этот счёт. Мы всё видели в прошлом сезоне

Лямся — об игре Гранлунда: не беспокоюсь на этот счёт. Мы всё видели в прошлом сезоне
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал игру некоторых хоккеистов клуба.

«Сегодня был тяжёлый день для звена Пименова. У Пустозёрова была вторая игра после травмы, у Пименова — первая. Возможно, я слишком рано вернул их в игру. Им нужно игровое время, они станут лучше. Тяжёлый день для них, но это молодые ребята. Они будут становиться только сильнее. Бирюков и Лисовец сегодня начали медленно. Мы пропустили два гола, хотели достать эмоции, больше вовлечь ребят в игру, поэтому продолжили играть в шесть защитников.

Гранлунд? Он немного приболел, поэтому сегодня был не слишком хорош. Но дело не только в Гранлунде. Сегодня вся команда не была готова. Нужно понять, почему так получилось, провести анализ того, что мы сделали не так. Он — умный игрок, важная часть первого звена. Мы видели в прошлом сезоне, как они хорошо взаимодействуют. Поэтому я не беспокоюсь насчёт игры Гранлунда.

Картаеву нужно время. Летом он перенёс операцию. Ему нужно играть. Не будем забывать, что пропускал игру Кадейкин, нужен был отдых Алалыкину. В совокупности это отразилось. Шарыченков провёл много хороших матчей в этом сезоне, выиграл для нас пару игр. Сегодня наша команда совсем ему не помогла. Очень много плохих ситуаций. В такой игре с сильным соперником вратарь должен показать невероятный уровень, чтобы победить. Но сегодня ему не помогли, поэтому был такой трудный матч», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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