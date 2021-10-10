Зибанеджад подписал 8-летний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 68 млн

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно, соглашение заключено сроком на восемь лет. Общая сумма контракта составит $ 68 млн, за год 28-летний хоккеист будет зарабатывать $ 8,5 млн.
В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.
Ранее сборная Швеции включила Зибанеджада в список первых трёх хоккеистов, вызванных в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2022 года.
«Оттава» выбрала Зибанеджада на драфте 2011 года в первом раунде под общим шестым номером.
- 10 октября 2021
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:08
-
18:00
-
17:49
-
17:43
-
17:31
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:41
-
16:31
-
16:15
-
16:01
-
15:31
-
15:11
-
14:37
-
14:15
-
13:53
-
13:24
-
13:11
-
12:42
-
12:08
-
11:45
-
11:30
-
11:07
-
11:00