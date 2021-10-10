Зибанеджад подписал 8-летний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 68 млн

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно, соглашение заключено сроком на восемь лет. Общая сумма контракта составит $ 68 млн, за год 28-летний хоккеист будет зарабатывать $ 8,5 млн.



В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.



Ранее сборная Швеции включила Зибанеджада в список первых трёх хоккеистов, вызванных в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2022 года.



«Оттава» выбрала Зибанеджада на драфте 2011 года в первом раунде под общим шестым номером.

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