Зубарев: почему молодёжь «Салавата» не забивает? Погружаться не могу, штрафные санкции

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев прокомментировал выступление клуба, а также игру молодых хоккеистов уфимцев.



«Нельзя связывать сегодняшний матч с предстоящим дерби. Это разные игры. Сегодня мы проиграли тяжёлую игру. Больше с ними не будем играть в этом сезоне. Мы в этом сезоне нарушили традицию с Ярославлем, с тем же «Йокеритом». Почему бы послезавтра не сделать это опять?



Мы знаем, что поражения случаются. В каждом сезоне, в каждой команде. Даже те, кто в лидерах идёт, проиграют какую-нибудь игру. Самое главное – как на это отреагирует команда. Нужно сделать это в позитивном ключе. Не нужно вешать голову: «Ой, всё, мы проиграли», панику устраивать. Надо разобрать. Мы проиграли из-за чего? Из-за ошибок. Мы их совершили. Нужно их не совершать. Нам покажут по видео. Опять же это опыт для некоторых ребят, чтобы в будущем так не делать. Человек учится.



У СКА забивает Цицюра, а молодёжь «Салавата» нет? Парня лично не знаю, но рад за него, молодец. К нему вопросов нет. Наверное, возьмём не наш клуб, возьмём реалии. Дальше погружаться не могу, это штрафные санкции», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.