Зубарев: думаете, я сыграю в большинстве лучше Мухамадуллина? Ну я же знаю себе цену

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев рассказал об обстановке в команде после поражения от СКА (0:5), а также об игре в большинстве.
«В хоккее большое количество ошибок. Кто лучше ими воспользуется и меньше их совершит, тот выиграет. Ничего страшного. Команда отреагирует. Если надо, мы внутри коллектива об этом поговорим. Отдельного собрания не планируем. Только если тренерский штаб [решит]. С ребятами мы и так постоянно в общении. После игры сказали пару фраз. Я опытный, я ещё понимаю. Но есть молодые ребята, которые могут загнаться. Правильные слова помогут. Это игра.
Попросить чаще играть в большинстве? Выполняю те функции, которые мне доверяют. Понимаю, что есть ребята на льду, которые лучше меня играют в большинстве. Считаете, я переплюну того же Муху (Шакира Мухамадуллина. – прим. «Чемпионата») или Ларсена? Я же знаю себе цену. Знаю, что могу и не могу. Шайба реально не идёт. Да и вратарь соперника сегодня стоял не сильно на ушах, но шайба по ленточке ходит. Думаю, в тренерский штаб лезть не стоит. Мы выполняем задание. Конечно, какое-то общение есть, но лезть во что-то я считаю неправильным. Тогда дисбаланс будет» — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 10 октября 2021
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