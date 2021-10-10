Панюков — о голе Зарипова: видели, как он забил? Вот это опыт — мастер!

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков поделился эмоциями от гостевой победы над «Барысом» (6:3).



«Здорово вновь сыграть в Нур-Султане, здесь классная атмосфера.



Третий матч после травмы, уже получше и ощущения, и движения. Надо с каждой игрой добавлять в реализации, в других моментах. Безусловно, настрой был запредельный. Очень важно начать забивать сразу после травмы. Это придаёт мотивацию, энергию на следующие игры.



Гол в большинстве? Хорошо реализовали. Большое спасибо Артёму Галимову, здорово отдал мне пас, красавчик. Он показал, что хочет пасовать в одну сторону, все поверили, а он отдал в другую.



Интуитивно знал, куда побегут защитники «Барыса», столько лет провёл в этой команде? Сколько лет? Я же не Данис Зарипов (смеётся). Видели, как Зарипов забил? Встал в нужном месте в нужное время. Вот это опыт – мастер!

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Конечно, волнение перед матчем было, но приятные эмоции. Вчера вечером сказали, что здесь плохой лёд, а для меня он привычный (смеётся). Всё хорошо, главное – победили.



Это дерби «барсов», ранний матч в воскресенье, поэтому люди пришли посмотреть. Тем более соперник выиграл до этого два матча всухую, интерес был. Думаю, все следят за этими играми, что в Казани, что в Нур-Султане.



Впервые в сезоне забросили больше трёх шайб, реализовали три большинства? Много разговариваем с партнёрами. Где-то что-то не получается, но постепенно находим свою игру, сочетания. Просто нужно играть агрессивнее под воротами», — приводит слова Панюкова пресс-служба клуба.