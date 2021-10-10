Кагарлицкий — о 400 очках в КХЛ: значимый показатель, теперь нужно преодолеть планку в 500

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:6), а также рассказал о 400 набранных очках в КХЛ.



«Не всё было понятно в матче после двух периодов, мы настраивались на третий. Знали, что «Барыс» умеет переворачивать ход игр и много забивает. В целом играли неплохо – отдохнули накануне, проанализировали последние игры, сегодня вышли посвежее и выполняли установку тренерского штаба. Хорошо, что реализовали три большинства – это для нас больная тема, но сегодня прорвало. Спецбригады хорошо играли, молодцы.



Гол Зарипова? Если последить за его стилем, то Заря всегда так играет. В некоторых моментах я смотрю: никто не понимает, почему он здесь находится? А спустя пару секунд там оказывается шайба. Мастер.



С Артёмом Галимовым какая-то особая «химия» возникла? У нас и с Коваленко достаточно моментов было в предыдущих матчах, не получилось их реализовать, а сегодня зашло. Много работаем, много общаемся в тройке, стараемся модернизировать игру, какие-то новые фишки добавлять. Думаю, мы раскрыли ещё не весь свой потенциал.



400-е очко в КХЛ? Галиму (Артёму Галимову. — Прим. «Чемпионата») перед голом сказал: «Как хочешь, но мне надо набрать 400-е очко». Вот он пас и отдал. Я так понял, что мне надо передачи выпрашивать (смеётся). Для меня это значимый показатель, хотелось бы двигаться дальше. Считаю, у меня хороший возраст, чтобы преодолеть планку в 500, будем работать. Сегодня победили, идём к Кубку, о чём миллион раз говорили. Если бы я набрал 400-е очко, но мы проиграли – это не принесло бы удовольствия, а так всё позитивно сложилось», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.

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