«Он считает, что знает всё». Кожевников — о словах экс-игрока НХЛ об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова экс-игрока «Аризоны» и «Монреаля» Джона Скотта об игровой форме Александра Овечкина.



«У каждого своё мнение, что здесь такого? Он считает, что знает всё. Только правда в том, что никто не знает ничего по большому счёту. Нам лишь остаётся надеяться, что Овечкину рекорд Гретцки всё же покорится. Посмотрим, как будет складываться сезон, лишь бы Александру не мешали травмы. Это самое главное.



А так, он — крупный мальчик, опытный товарищ, себя в обиду не даст. Овечкин — парень такой, он всегда в режиме находится. Сил у него достаточно. А что будет в итоге — посмотрим. Желательно, конечно, чтобы достижение Гретцки он побил. Не думаю, что Олимпиада в этом ему как-то помешает», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».