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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 11 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 11 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 11 октября. В Западной конференции на первом месте находится московское «Динамо», набравшее 24 очка после 15 сыгранных матчей. «Йокерит» имеет аналогичное количество очков, но провёл на одну встречу больше. На третьем месте — петербуржский СКА, накануне обыгравший в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0. Также в пятёрку входят минское «Динамо» (21) и ЦСКА (20).

На Востоке первая строчка остаётся за «Металлургом». Подопечные Ильи Воробьёва имеют в своём активе 28 баллов после 15 игр. Следом расположился «Трактор» (26) и «Салават Юлаев» (24), которые провели по 16 встреч. Четвёртое место занимает «Ак Барс» с 23 очками, 10 октября обыгравший «Барыс» (6:3). Замыкает пятёрку «Автомобилист» с 19 баллами.

Турнирная таблица КХЛ
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