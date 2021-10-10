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Евгений Свечников заключит полноценный контракт с «Виннипегом»

Евгений Свечников заключит полноценный контракт с «Виннипегом»
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Российский нападающий Евгений Свечников подпишет полноценный контракт с «Виннипег Джетс».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Майк Макинтайр, соглашение будет заключено в ближайшее время, чтобы клуб сумел заявить хоккеиста на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги.

24-летний форвард принял участие в пяти предсезонных матчах за «Виннипег», набрав 4 (1+3) балла.

В прошедшем сезоне Свечников играл за «Детройт Ред Уингз».

В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».

Российский нападающий был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.

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