Зарипов — о забитой шайбе: всё сделали ребята — Кэмпфер сыграл как хоккеист НХЛ

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (6:3).



«Мой гол? А что в нём красивого? Ребята всё сделали. Я бы отметил игру в обороне, когда мы чуть не пропустили, но я там выбил, выцарапал шайбу — и пошла атака. Кэмпфер сыграл как хоккеист НХЛ: посмотрел в угол, а отдал мне. Мне оставалось только дождаться и подставить клюшку.



Это не заготовка, ситуация так сложилась. После атаки шайба улетела в угол — и пошло-поехало. Если честно, не люблю о своих голах рассказывать, пусть это делают болельщики и эксперты, которые наблюдают за этим со стороны.

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На самом деле и соперник давал играть, и они тоже атаковали. Удача была на нашей стороне сегодня, чаша голов перевесила. Это итог реализации моментов – каждый третий момент мы использовали сегодня. Если мы будем так же реализовать, то результат будет значительно лучше.



Забросил 428-ю шайбу в карьере и догнал Бориса Михайлова, идущего вторым в списке снайперов отечественного хоккея? Уверен, что для каждого нападающего это результат его работы, стремления достичь высоких результатов, забить максимум голов в своей карьере. К счастью, мне это до сих пор удаётся. Буду стараться продолжать, не знаю, на сколько меня хватит.



«Зелёное дерби»? Вы сами видите, что мы два матча проиграли, а сегодня выиграли с большим преимуществом. Мы не знаем, что будет завтра, как пойдёт игра. Сейчас хоккей совершенно другой. Нужно просто держаться одного направления, выходить и бороться за победу в каждой игре», – цитирует Зарипова пресс-служба клуба.