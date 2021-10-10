«Флорида» и «Ванкувер» произвели обмен трёх игроков, в их числе — экс-форвард «Металлурга»

«Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс» совершили обмен игроками.
Как сообщает официальный сайт «пантер», их состав пополнил финский защитник Олли Юолеви. В обратную сторону проследовали нападающий Юхо Ламмикко и защитник Ноа Юульсен.
«Мы очень рады приветствовать в нашей организации ещё одного молодого защитника. Ждём, что Юолеви будет развиваться во «Флориде», у нас имеется глубокий выбор игроков на данную позицию», — заявил генменеджер «Флориды» Билл Зито.
«Мы рады приветствовать Ламмикко и Юульсена в «Ванкувере». Также хотели бы поблагодарить Олли за годы его игры в нашей организации и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях», — сообщил генменеджер «Кэнакс» Джим Беннинг.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Юолеви принял участие в 23 матчах в регулярном чемпионате, набрав в них 3 (2+1) очка при показателе полезности «-1».
В 44 встречах прошлого сезона за «Флориду» Ламмикко набрал 5 (4+1) баллов. Юульсен сыграл в четырёх матчах за «Пантерз» в минувшем чемпионате.
Отметим, что Ламмикко также выступал за «Металлург». В сезоне-2020/2021 он сыграл в 22 играх, набрав 8 (6+2) очков при общей полезности «+2».
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