Защитник Эрик Густафссон, прошедший лагерь с «Айлендерс», подпишет контракт с «Чикаго»

32-летний шведский защитник Эрик Густафссон, проведший ранее тренировочный лагерь с «Нью-Йорк Айлендерс» на пробном контракте, вернётся в «Чикаго Блэкхоукс», за который он выступал в период с 2015 по 2020 года. Об этом информирует североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Как отмечает его коллега Фрэнк Серевалли в «Твиттере», шведский игрок обороны подпишет однолетний контракт с «Чикаго» на сумму $ 800 тыс.
Густафссон прошлый сезон провёл в составе «Филадельфии», приняв участие в 24 матчах, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-2». Также он выступал за «Монреаль» после обмена, проведя пять игр, отличившись двумя результативными передачами при общей полезности «+1».
Всего на счету Густафссона 250 матчей в НХЛ, в которых он набрал 131 (29+102) балл при полезности «-4». Также он является победителем чемпионата мира 2018 года в составе сборной Швеции.
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