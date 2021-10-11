Стала известна структура нового контракта Мики Зибанеджада в «Рейнджерс»
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Стала известна подробная структура нового 8-летнего соглашения 28-летнего звёздного шведского форварда Мики Зибанеджада с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом информирует CapFriendly.
- Сезон-2022/2023: $1.0 млн базовая часть + $7.0 млн в качестве бонусов;
- сезон-2023/2024: $1.0 млн + $9.0 млн;
- сезон-2024/2025: $1.0 млн + $9.5 млн;
- сезон-2025/2026: $1.0 млн + $9.0 млн;
- сезон-2026/2027: $1.0 млн + $7.5 млн;
- сезон-2027/2028: $1.0 млн + $6.75 млн;
- сезон-2028/2029: $1.0 млн + $5.75 млн;
- сезон-2029/2030: $1.0 млн + $5.5 млн.
В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.
Ранее сборная Швеции включила Зибанеджада в список первых трёх хоккеистов, вызванных в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2022 года.
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