Эллер: не удивлюсь, если Овечкин сыграет в первом матче. Он никогда много не пропускает

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о травме форварда Александра Овечкина.
«Я не буду удивлён, если он сыграет в первом матче. По какой-то причине он никогда не пропускает много времени вне зависимости от характера травмы. Я знаю, что он очень хочет сыграть в первом матче. Ему не нравится пропускать игры, как ему не нравится и не проявлять себя в каждой отдельной игре. Он хочет играть. Если у него будет шанс, он выйдет на лёд. Я на это надеюсь
Мы не привыкли играть без Овечкина и Бекстрёма. Я уже и не помню, когда они одновременно выбывали. Хорошо, что у нас ещё есть пара дней до начала, и, может быть, Ови вернётся. Не знаю. Если нет, у нас есть хорошая молодёжь, которая проявила себя в предсезонке и, думаю, готова играть», – цитирует Эллера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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