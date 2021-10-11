Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эллер: не удивлюсь, если Овечкин сыграет в первом матче. Он никогда много не пропускает

Эллер: не удивлюсь, если Овечкин сыграет в первом матче. Он никогда много не пропускает
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о травме форварда Александра Овечкина.

«Я не буду удивлён, если он сыграет в первом матче. По какой-то причине он никогда не пропускает много времени вне зависимости от характера травмы. Я знаю, что он очень хочет сыграть в первом матче. Ему не нравится пропускать игры, как ему не нравится и не проявлять себя в каждой отдельной игре. Он хочет играть. Если у него будет шанс, он выйдет на лёд. Я на это надеюсь

Мы не привыкли играть без Овечкина и Бекстрёма. Я уже и не помню, когда они одновременно выбывали. Хорошо, что у нас ещё есть пара дней до начала, и, может быть, Ови вернётся. Не знаю. Если нет, у нас есть хорошая молодёжь, которая проявила себя в предсезонке и, думаю, готова играть», – цитирует Эллера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Лавиолетт: Овечкин выбыл не на долгий срок. Возможно, он вернётся к первой игре сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021