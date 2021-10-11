Рижское «Динамо» выставило Веннстрёма на драфт отказов

Рижское «Динамо» выставило шведского форварда Себастьяна Веннстрёма на драфт отказов, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



Хоккеист проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате нападающий сыграл в 10 матчах, где забросил одну шайбу.



Рижане провели 16 матчей в текущем сезоне и набрали в них 13 очков. Сейчас команда занимает девятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от идущего на восьмой строчке «Торпедо» на одно очко, правда имеет на матч больше.



В следующем матче динамовцы сыграют с новосибирской «Сибирью» 12 октября.

Напомним, что на Западе лидируют московское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки. Обе команды набрали по 24 очка, только динамовцам на это потребовалось 15 встреч, финнам – 16.