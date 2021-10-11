Долженков: разбитое стекло — что-то новое в моей карьере. Не ушибся, но было много порезов

Нападающий юниорской сборной России Кирилл Долженков рассказал о силовом приёме от чешского хоккеиста, после которого разбилось стекло на арене.



«Разбитое стекло — что-то новое в моей карьере. Прямо скажем, ощущения странные, было не очень приятно. Я попал в ребро стекла. Не ушибся, но было много мелких порезов на руках и шее. Доктор обработал их, остановил кровь. Приятного мало, но уже все нормально.



Что происходило? Снял большую часть экипировки на скамейке, вытряхнул стекло, чтобы не принести его в раздевалку. Термобелье выбросил и взял новое. Сразу принял душ. Мою форму пропылесосили — и я снова смог ее надеть. Довольно экстремальный опыт.



Завёлся ли после этого? Если честно, я уже на игру вышел злой, а после эпизода со стеклом меня было не остановить.



Повлияла ли пауза на команду? В перерыве ребята не сидели, делали упражнения на ноги, чтобы не остыть. Это помогло, но не на сто процентов — всё равно пришлось заново вкатываться. К тому же чехи играли местами грязно — мы держали удар, отвечали. Получилась битва.



Играли 3 часа 10 минут? Такое случается нечасто, тем более на международном уровне. Я думаю, что это будет прогресс для нас всех, как игроков. Одержали три победы над Чехией у них дома — это дорогого стоит. Настроение отличное, теперь надо не сбавлять обороты в игре за клуб.



Доволен тем, что в этих матчах мы победили. Все выкладывались на сто процентов, ребята создавали моменты, мне оставалось их реализовать. Хорошо, что получилось сделать это», – цитирует Долженкова официальный сайт ФХР.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте ФХР.