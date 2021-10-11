Лавиолетт рассказал, кто может занять место Овечкина в звене с Кузнецовым и Уилсоном

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, когда будет обсуждать звенья на первый матч сезона с «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 октября.
«Будем смотреть за Овечкиным каждый день и надеяться на выздоровление.
Займёт ли поо место в звене с Кузнецовым и Уилсоном Коннор Макмайкл? Всё возможно, не буду говорить, что это невозможно. Также я не буду утверждать, что такими будут наши звенья завтра. Мы это обсудим», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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