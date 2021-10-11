Дергачёв: если у «Автомобилиста» есть заготовки, «Авангард» постарается их закрыть

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 11 октября, в Балашихе. Начало встречи в 19:30 мск.



«Была важная победа в психологическом плане, нужно было зацепиться за хорошее настроение, за уверенность, и дальше делать победную серию.



Своё состояние улучшаю каждую игру, всё набираю ход и стремлюсь быть только лучше.



Если у «Автомобилиста» есть какие-то заготовки, постараемся их закрыть. А так, главное показывать свой хоккей, помогать друг другу, чтобы была уверенность в своих действиях. Тогда будет всё нормально», – сказал Дергачёв в интервью YouTube-каналу «Авангарда».