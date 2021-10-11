Ковальчук – о продолжении карьеры: скоро всё узнаете

Нападающий Илья Ковальчук рассказал о тренировках, пока находится без контракта.
«Я занимаюсь ОФП в «Лужниках». Надо держать себя в хорошей форме. Я приехал в Москву на некоторое время по своим личным делам. Нужно встретиться с людьми и понять, что делать дальше. Думаю, что скоро мы определимся с моим будущим в хоккее.
Каким оно будет? Посмотрим. Не буду ничего сейчас говорить.
Когда приму решение? Со временем всё просто. Нужно начинать как можно быстрее. Что сидеть-то? Посмотрим… Я думаю, что скоро вы всё узнаете.
Олимпийский сезон? Я думаю, для любого игрока это огромный стимул — выступать за сборную. Я всегда говорю, что если буду нужен, то всегда «за». А что касается будущего, то зачем же сидеть без хоккея? Уже надо снова заниматься любимым делом», – цитирует Ковальчука «Матч ТВ».
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