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«Амур» расторг контракты с двумя хоккеистами

«Амур» расторг контракты с двумя хоккеистами
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По обоюдному соглашению сторон «Амур» расторг контракты с нападающим Артёмом Железковым и защитником Домиником Машином, сообщает клуб в официальном «Инстаграме».

В этом сезоне Железков провёл девять матчей за «Амур» и не отметился результативными действиями, Машин принял участие в 15 встречах и также не набрал очки за результативность.

Также в расположение фарм-клуба – красноярского «Сокола» – отправлен Кирилл Слепец, а к основной команде в ближайшее время присоединится Артур Гиздатуллин, начинавший сезон в ВХЛ в составе красноярцев.

В текущем сезоне хабаровчане набрали 11 очков после 16 игр и занимают предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции. В следующем матче они встретятся с ЦСКА.

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