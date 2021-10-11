«Амур» расторг контракты с двумя хоккеистами

По обоюдному соглашению сторон «Амур» расторг контракты с нападающим Артёмом Железковым и защитником Домиником Машином, сообщает клуб в официальном «Инстаграме».



В этом сезоне Железков провёл девять матчей за «Амур» и не отметился результативными действиями, Машин принял участие в 15 встречах и также не набрал очки за результативность.



Также в расположение фарм-клуба – красноярского «Сокола» – отправлен Кирилл Слепец, а к основной команде в ближайшее время присоединится Артур Гиздатуллин, начинавший сезон в ВХЛ в составе красноярцев.

В текущем сезоне хабаровчане набрали 11 очков после 16 игр и занимают предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции. В следующем матче они встретятся с ЦСКА.