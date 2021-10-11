Ковальчук – о финале ОИ-2018: если бы выпустили меня, мы бы 100% не забили тот гол

Нападающий Илья Ковальчук вспомнил финал Олимпиады-2018, когда российская команда уступала в финале сборной Германии, получила удаление в концовке и сняла вратаря, а затем завоевала золотые медали, выступая под нейтральным флагом.



«Я думаю, там Знарок принимал решение, кто будет выходить. И да, он на самом деле меня придержал. В ином случае мы бы сто процентов не забили тот гол. Потому что я бы полетел туда на пятак, пытаясь затолкать ту шайбу. А вот Гусь стоял в стороне, она к нему отскочила, он забил.



Но это тонкие моменты, которые и делают разницу во время матча. За это тренерам и платят огромные деньги, чтобы они принимали правильные решения в стрессовых ситуациях. Я уверен, что у Алексея Жамнова всё получится. У него достаточно жизненного опыта, а хоккейного — тем более.



И я снова повторю, что сейчас должны все — федерация, болельщики — сплотиться вокруг сборной, посылая команде позитивные флюиды, чтобы всё получилось», – цитирует Ковальчука «Матч ТВ».