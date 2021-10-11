«Тампа» продлила контракт с Купером до конца сезона-2024/2025

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлила контракт с главным тренером команды Джоном Купером. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.



Под руководством специалиста «Тампа» дважды подряд завоевала Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах.



«Однозначно, Купер – лучший человек для этой работы. Он великий лидер, представитель и посол нашей организации. Нам повезло, что он стал нашим главным тренером, и я очень рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество», – цитирует генерального менеджера «Тампы» Жюльена БрисБуа официальный сайт клуба.

Напомним, Купер возглавил клуб в 2013 году. «Тампа-Бэй» – первый клуб в НХЛ, который возглавлял специалист.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».