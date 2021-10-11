Гатиятулин — о нашатыре игрокам «Трактора»: уже в игре с «Амуром» не хватало свежести

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (4:3, бул.)



«Получился непростой матч. Ожидали этого — третья игра на Дальнем Востоке. Видно, что не хватало свежести. Тем не менее проявили характер и вытащили игру. В целом, если брать первый период — он сложился не в нашу пользу, где-то допустили ошибки и пропустили ненужные голы. Пришлось догонять, взламывать оборону соперника. Ребята проявили характер, смогли сравнять счёт в основное время и одержать победу по буллитам. За это им слова благодарности. Отдельно хотел бы поблагодарить наших болельщиков. На Дальнем Востоке они нас всегда поддерживают, спасибо огромное.



За счёт чего удалось перевернуть игру? В первую очередь, конечно, характер и командные действия. Стали играть с большей заряженностью на ворота. Пришлось взламывать, заставили соперника ошибаться, создали моменты и забили голы.



Менее суток до следующей игры, прежде всего разберём игру. Посмотрим, что можно улучшить. Важно восстановить команду, поэтому бросим на восстановление все силы. Это один из ключевых моментов.



В середине третьего периода давали нюхать нашатырь игрокам, ребята были настолько вымотаны? Да, непросто. Уже и в предыдущей игре в Хабаровске было видно, что не хватает свежести. И начало матча было такое, и у соперника перед игрой было больше времени на восстановление. Непросто, но проявили характер. Ребята молодцы.



Посмотрим, проанализируем игру. Посмотрим на состояние ребят. Если будем уверены, то, возможно, какие-то изменения будут.



Ранняя замена Гарипова говорит о том, что недовольны его игрой? Ни в коем случае. Его вины в пропущенных голах нет. Такое было начало, надо было встряхнуть команду, поэтому это вынужденная замена. Поменяли — сработало», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.