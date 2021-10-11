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Андриевский: «Адмиралу» нужно сделать акцент на буллитах, проигрываем уже третью серию

Андриевский: «Адмиралу» нужно сделать акцент на буллитах, проигрываем уже третью серию
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:4, бул.).

«Неплохая игра. Единственное, уже не в первый раз нам не хватает немного правильных действий в концовке игры, именно в игровых моментах: где-то шайбу выбросить, где-то подержать. Немного этого не хватает, будем работать. Наверное, на тренировках нужно сделать акцент на буллитные серии, потому что уже третья серия проиграна, при том, что забили всего один гол. Возможно, где-то не хватает мастерства. Завтра будет повторная игра, будем готовиться, сейчас главное — восстановиться.

Понятно, что ребята играют, последние минуты — мы выигрываем, хочется поскорее победить и у них в подсознании где-то это есть, что нельзя ошибиться. Может, из-за этого мы и неправильные делаем движения. Мы эту проблему видим, будем работать над этим, будем показывать видео, исправлять ошибки, работать над этим на тренировках.

Игра Матушкина? Он у нас был травмирован, не играл из-за болезни. Первая игра и было видно вначале, что ему не хватает игровой практики, немного выпадал. Потом вкатился и выглядел неплохо для первой игры и такой паузы.

Клуб расстался с защитником Виталием Меньшиковым? Нет. Форма Меньшикова в раздевалке. Можете сходить, посмотреть», — цитирует Андриевского официальный сайт «Трактора».

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