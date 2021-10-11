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Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона». Его место в звене занял Макмайкл

Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона». Его место в звене занял Макмайкл
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналистика Саманта Пэлл.

36-летний форвард пропустил второе занятие после того, как получил повреждение нижней части тела в выставочном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3).

Ранее сообщалось, что нападающий вернётся на лёд в ближайшие дни. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявлял, что повреждение Овечкина не носит серьёзный характер.

На занятии «Вашингтон» тренировался в следующем сочетании игроков:

Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;
Манта — Эллер — Спронг;
Шири — Лапьер — Оши;
Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;

Фегервары — Карслон;
ван Римсдайк — Шульц;
Орлов — Дженсен.

«Вашингтон» первую игру нового сезона НХЛ проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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