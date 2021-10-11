Панарин — один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил список из шести альтернативных капитанов.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, в него вошёл российский нападающий Артемий Панарин. Также в него попали Мика Зибанеджад, ранее подписавший новый восьмилетний контракт с клубом, Джейкоб Труба, Баркли Гудроу, Райан Строум и Крис Крайдер.
Отметим, что у клуба не будет постоянного капитана в новом сезоне.
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» проведут в гостях 14 октября с «Вашингтоном». Начало встречи — в 2:30 мск.
- 11 октября 2021
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:52
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:06
-
12:49
-
12:14
-
11:41
-
11:12
-
10:32
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
08:33
-
08:16
-
06:00
-
03:00
-
02:45
-
02:31
-
02:21