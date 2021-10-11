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Панарин — один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ

Панарин — один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил список из шести альтернативных капитанов.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, в него вошёл российский нападающий Артемий Панарин. Также в него попали Мика Зибанеджад, ранее подписавший новый восьмилетний контракт с клубом, Джейкоб Труба, Баркли Гудроу, Райан Строум и Крис Крайдер.

Отметим, что у клуба не будет постоянного капитана в новом сезоне.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» проведут в гостях 14 октября с «Вашингтоном». Начало встречи — в 2:30 мск.

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