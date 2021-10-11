36-летний форвард Бойл подпишет контракт с «Питтсбургом». Он пропустил минувший сезон

36-летний нападающий Брайан Бойл подпишет контракт с «Питтсбург Пингвинз».



Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, соглашение будет заключено сроком на один год. Зарплата форварда составит $ 750 тыс. Отметим, что Бойл подписывал с «пингвинами» пробный контракт в начале сентября и принял участие в тренировочном лагере.



Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на чемпионате мира 2021 года в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призёром вместе с командой. Его последним клубом в НХЛ была «Флорида Пантерз». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 встречах плей-офф добавив ещё 31 (16+15) очко.



«Питтсбург» проведёт первый матч сезона НХЛ в гостях с «Тампой» 13 октября. Начало — в 2:30 мск.